『マイケル・コース ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 19時 36分に出品され04月12日 19時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前に購入。



新品未使用ですが、ひもをひっかけて保管していたため、ひも部分がすこし型がついてしまっていますが、すごく目立つわけでもないと思います。



自宅保管なためご理解いただける方お願いします。

神経質な方はごめんなさい。



簡易包装になります。

即購入の方優先になります。



お値下げは不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケル・コース ショルダーバッグ