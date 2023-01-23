『final EVA2020×final 完全トゥルーワイヤレスイヤホン 初号機【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 06分に出品され04月15日 12時 06分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エヴァンゲリオンワイヤレスイヤホン 型番FI-EVATW(01)

通信方式Bluetooth 5.0

チップセットQualcomm QCC3020

再生周波数帯域20Hz ~ 20kHz

対応コーデックSBC, AAC, Qualcomm aptX audio

対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP

連続音楽再生時間6 時間 (aptX再生時), 9 時間 (SBC/AAC 再生時)

連続通話時間4 時間

充電時間2 時間

バッテリー容量50mAh (イヤホン片側), 950mAh (充電ケース) 電源ON/OFF等のアナウンスは、初号機モデルはオペレーターである伊吹マヤ（CV:長沢美樹) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし