『【メルカリ便発送】キャリーケース アルミフレーム TSAロック付 ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 45分に出品され03月12日 06時 45分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【安心安全 メルカリ便にて発送します。】



ご覧いただきありがとうございます！



超軽量のアルミ合金製キャリーケースです。



【ポリカーボネート＋ABS＋アルミニウム】【360度静音キャスター】

超軽量ボディ&静音ローラーを採用しておりますので、非常にスムーズに転がり旅先での長距離移動のご負担を軽減致します。

加えて相当な強度があります。人が乗っても全く問題ありません。



【傷つきにくい】【海外旅行には欠かせないTSAロック】【ストッパー付き】

半鏡面仕上げで傷つきにくい。アルミフレーム式で耐久性に優れております。アルミ製コーナーで壊れやすいの四隅をしっかりガード！



旅行箱は世界基準施設TSAロックを搭載するので、施錠したままで預けることができます。

※本体の鍵穴はTSA職員の検査用ですので、付属の鍵はございませんので、ご了承ください。



ストッパー付きのキャスターが装備！坂道、休憩時スットパーを使用して頂き、ケースに座って頂いても問題ありません。

※防塵カバーも付属しておりますので、出行も保管もとても便利です。



【機内持ち込み可能サイズ】

機内持ち込み可能なサイズで、内寸は48*35.5*20.5cm、容量は35リットル、1泊から3泊ほどの旅行が可能です。

飛行機から降りて荷物を待っている時間がない。という方にもってこいです。



商品詳細

商品名 キャリーケース

素材 ポリカーボネート＋ABS＋アルミニウム

重量 約3.5ｋｇ

カラー ピンク

※ ブラック、シルバー ブルー レッド ピンク シャンパンゴールド の6色ご用意させて頂きました。

お好きなカラーをコメント欄からお知らせください。



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#TSAロック付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【メルカリ便発送】キャリーケース アルミフレーム TSAロック付 ピンク