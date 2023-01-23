『POLO RALPH LAUREN パッカブル ウォーターリペラント ベスト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 36分に出品され03月17日 19時 36分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLO RALPH LAUREN / ポロ ラルフ ローレン

パッカブル ウォーターリペラント キルテッド ベスト Black

型番：WMPOOTWNN220056

⭐️新品未使用



定価51700円（税込）



⚫︎サイズ 表示：US/XS 150/80A

バスト79、ヒップ87

※日本サイズＳ相当です。下記の平置き実寸をご参照ください。

肩幅···36cm

身幅···45cm

着丈···59cm



⚫︎素材

表面：ナイロン100%

詰め物：ポリエステル100%



⚫︎仕様

❶Pocketable/ポケッタブル

ポケットに全体を収納可能できます。

❷WATER REPELLENT/ウォーターリペラント

水をはじきやすいシェルを使用した断熱性の高いキルティングベスト。



⚫︎カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ POLO

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LAUREN

パッカブル

ウォーターリペラント



ベスト