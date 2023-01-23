『HERMES エルメス ピコタンロックPM エトゥープ シルバー金具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 11時 06分に出品され04月17日 11時 06分に終了予定です。即決価格は266,760円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス

ピコタンロックPM

エトゥープ シルバー金具



エルメス専門店で購入した確実正規品です。

出品前にエルメス直営店で

クリーニングに出しておりますので、

角スレなどもなく綺麗な状態です。

ピコタン特有のくたっとした感じは

ございますのでご了承ください。

新品ではこざいませんので、

細かいところが気になる方はご遠慮ください。

おまけで画像に写っている

人気のエクスリブリス柄のツイリー、

インナーバッグ、

ハンドルカバーおつけ致します♪



刻印 P刻印



付属品 保存袋

箱

カデナ

鍵 2本

鍵保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES

エルメス

ピコタンロックPM

エトゥープ

シルバー金具