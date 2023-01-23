『GARMIN EDGE 130 PLUS 本体のみ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 10時 13分に出品され03月19日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年頃に新品で購入しましたがあまり使用していなかったので状態は比較的良好です。

本体と専用カバーのみ、動作確認済みとなります。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ガーミン

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ GARMIN

EDGE

130

PLUS

本体のみ