『希少 Amway アムウェイ 2023年製 新品 バスルーム 浄水器@【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 00分に出品され03月16日 17時 00分に終了予定です。即決価格は18,615円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アムウェイ バスルーム 浄水器 公式価格123210円です



アムウェイ バス浄水器、カートリッジ(フィルター)も新品の内蔵しております



新品未使用で、自宅保管してましたので、使わないと思うので、売りに出します。



新品です



説明書付きです^_^



優しい水で髪や肌本来の健やかさをサポート

する



残留塩素を99％以上除去

髪や肌本来の健やかさをサポートします。

※2mg／L（2ppm）の遊離残留塩素を150,000L浄水（水温40℃） 時点で99％以上除去。NSFインターナショナルNSF／ANSI No.177 基準 シャワー浄水器



遊離残留塩素除去の性能基準を参考にテストを実施















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自宅保管の為箱にシールなど及びシール剥がした跡、痛み、あります、ご了承の上ご購入よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用