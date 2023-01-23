『Canada Goose ダウンジャケット XS/TP タン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 13時 52分に出品され05月03日 13時 52分に終了予定です。即決価格は28,980円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (親からプレゼントでもらいましたが少し太ってしまいきれなくなったので出品します)



カナダグースの定番人気ダウンコート、ブロンテパーカのベージュです。数年前にセレクトショップで購入しました。日本人の女性の体格に合った素敵なデザインです。別のダウンを新調したため出品いたします。



とても暖かいので、寒い時期でも薄手のトップスだけで十分だと思います。カナダグースのダウンジャケットに付属するコヨーテファーは、2022年末で生産終了となったそうです。今後稀少となるリアルファーをお探しの方いかがでしょうか。



【定価】

165,000円



【サイズ】

XS

着丈 75cm

肩幅 36cm

身幅 41cm

袖丈 64cm



【素材】

本体：ポリエステル85％、コットン15％

中綿：ダウン80％、フェザー20％

ファー：天然コヨーテファー、取り外し可能



【カラー 】

TAN

タン（ベージュ）



【品名】

CANADA GOOSE カナダグース

BRONTE PARKA

2603JL



【状態】

ファーは未使用でへたりもなく、全体的に綺麗な状態だと思います。目を凝らすと細かい傷や汚れがあるかもしれません。画像をご確認いただき、中古品にご理解いただける方ご購入をお願いいたします。



【商品説明】

日本限定モデルの中で２番目に着丈が長く、メンズの名作「JASPER」の意匠を受け継いだメンズライクなデザインでパラシュートボタンを配備したタフな表情が特徴。ジャパンフィットで細身ではあるが、構築的なパターンは中に着込んでも肩の稼働がしやすい。コヨーテファーはファスナーにより取り外し可能。



コンパクトに畳んで発送させていただきます。他のサイトにも出品中のため削除する場合がございます。



年末年始、スキー、雪遊び、旅行、普段使いの防寒着などにおすすめです。



カラー···ベージュ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···リアルファー、ダウン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···冬



カラー···ベージュ



汚れ・破れ・臭いなど···なし



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

ダウンジャケット

XS/TP

タン