『rienda オーバーネックシンデレララインコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 06分に出品され03月13日 22時 06分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 先月購入したばかりの今季のコートです。

定価198000円。

似合わなかかっため出品します。着用回数５回ほど。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リエンダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ rienda

オーバーネックシンデレララインコート