『rienda オーバーネックシンデレララインコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 06分に出品され03月13日 22時 06分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|リエンダ
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落札価格10920円
197 入札履歴
終了
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