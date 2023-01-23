『ルイヴィトン セカンドバッグ クラッチバッグ トゥルーストワレット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 02時 03分に出品され04月25日 02時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

LOUIS VUITTON

ルイヴィトン



○アイテム

セカンドバッグ クラッチバッグ



○サイズ

タテ 15cm

ヨコ 25cm

マチ 7cm



※平置き実寸です。





○状態

多少の使用感、内側に多少の汚れはありますが全体的に綺麗な状態なのでまだまだご使用いただけます。





○カラー

ブラウン

モノグラム



○素材

レザー



○付属品

ございません。



◉購入先

古物商許可取得済みの大手ブランドリユース店より購入しております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

セカンドバッグ

クラッチバッグ

トゥルーストワレット