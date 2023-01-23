『Ameri VINTAGE アメリヴィンテージ PRINT KNIT TOP【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 10時 34分に出品され03月10日 10時 34分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ameri VINTAG アメリヴィンテージ

ILLUSTRATION PRINT KNIT TOP



新品、タグ付き



◼︎カラー ホワイト

◼︎定価 ¥22000

◼︎サイズ フリーサイズ

(着丈:76cm、肩幅:58cm、袖丈:53cm、バスト:64cm)



#AmeriVINTAG

#アメリヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

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レディース

トップス タグ Ameri

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