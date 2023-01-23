『人気 BOTTEGA VENETA イントレチャートトートバッグ レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 21分に出品され03月12日 20時 21分に終了予定です。即決価格は14,582円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

ボッテガ





◆アイテム

トートバッグ





◆色

ベージュ





◆サイズ

縦幅：31センチ

横幅：24.5センチ

マチ：11.2センチ

持ち手立ち上がり：10センチ



※平置き採寸、誤差はご容赦願います





◆状態

使用感、マチにキズ、角にスレがあります。





◆素材

レザー





◆その他

AACD加盟店での購入です。

確実正規品ですので、ご安心下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボッテガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 人気 BOTTEGA

VENETA

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レザー