『FOXEY ツインニット 40 フレンチローズ フォクシー 長袖カーディガン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 48分に出品され03月09日 17時 48分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FOXEY フォクシー

プライムローズ

長袖カーディガン＆ノースリーブニットの2点セット

42712 Knit Twin “Primrose”



サイズ・・40

カラー・・フレンチローズ×アイボリー

¥116,600

コットンBLEND



2022年購入品

購入後1回着用し、

その後、ドライクリーニング済みです

シミ、汚れ、傷みもなく新品同様品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ FOXEY

ツインニット 40

フレンチローズ フォクシー 長袖カーディガン