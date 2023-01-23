『新品同様タグ付きエムズグレイシーサイズ44ワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 15時 35分に出品され03月30日 15時 35分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます



しっかりとしたハリのあるBlackジャガード生地に、音符♬とℳs Gracyロゴのℳがプリントされたキュートなワンピースです



光沢感ある上品ブラックがフォーマルで華やかな場にふさわしいだけでなく、遊び心が感じられるロゴが好きです











試着のみで

裏地も綺麗です





着丈105センチぐらい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

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ワンピース タグ 新品同様タグ付きエムズグレイシーサイズ44ワンピース