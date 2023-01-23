『HECTICマウンテンパーカージャケットXLヘクティクナイロンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 01分に出品され03月04日 16時 01分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このマウンテンパーカーは、ネイビーと灰色と赤のコントラストが特徴です。シンプルでありながら、スタイリッシュな印象を与えます。

赤はフードで首元にしまう事が出来ます



【機能性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。アウトドア活動やカジュアルな日常使いに最適です。



【ポケット】

便利なポケットが付いており、収納力も兼ね備えています。



- 色: ネイビーと濃灰

- フードの色: 赤

- デザイン: マウンテンパーカー

- 素材: ナイロン

- ポケット: ありフロント２つ



定価40000円

サテライトストア購入の正規品です

ナイロン製で中綿ではないので凄く動きやすくなっており、フードを格納してある首元から出す事でアクセントとなり非常にかっこよく決まります！

サイズはXL



あまり着用機会がなく汚れや穴などはありません

まだまだ着用頂けます！

わからないことがあれば質問ください



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヘクティク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HECTICマウンテンパーカージャケットXLヘクティクナイロンジャケット