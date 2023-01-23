『チャンピオン リバースウィーブ L メキシコ製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 16時 09分に出品され03月16日 16時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅47

身幅52

丈68

袖丈57センチ



襟元にダメージ有り。

その他目立つダメージ無し。



メキシコ製

ラバープリント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ チャンピオン リバースウィーブ L



メキシコ製