『Yohji Yamamoto ホワイトシャツ サイズ2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 21分に出品され03月25日 11時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

ユニークなデザインのホワイトシャツで、スタイリッシュなコーディネートに最適です。



【素材】

100%コットン製で、肌触りが良く、快適な着心地を提供します。



【ブランド】

Yohji Yamamotoのアイテムで、ファッション性と品質が保証されています。



- 色: ホワイト

- ブランド: Yohji Yamamoto

- サイズ: 2

- 素材: 100% コットン

- 洗濯表示: 30℃で洗濯可能



10年前のコレクションデザインで襟元は他にない遊び心ある品です。

式や記念日などトータル5回ほど使用しました。







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yohji

Yamamoto

ホワイトシャツ

サイズ2