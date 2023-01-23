『comfortable reason 21AW キルティングダウンベスト L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 16時 09分に出品され03月13日 16時 09分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 comfortable reason 21AW キルティングダウンベスト



カラー ブラック

サイズL

肩幅42 身幅57 着丈68



ボリュームがありすぎずスッキリした印象のダウンベストです。

厚手のパーカーに重ねたりアウターの中に着ても嵩張らずシルエットを崩さないのでかなり重宝します。



ポケットも大きめで機能的にも優れております。

着用回数少なく状態良好。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ comfortable

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キルティングダウンベスト

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