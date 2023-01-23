『TOCCA MONOTONE DOWNダウンコート リバーシブル ツイード M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 19分に出品され03月07日 16時 19分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

TOCCA トッカ



【特徴】

片面はツイード柄のプリント、片面は無地にレースがあしらわれた、リバーシブルで着られるダウンコートです。ふんわりとしたとても綺麗なフレアシルエットです。

ダウンがたっぷりと入った、定価70000円以上の高級ダウンコートです。



【カラー】

ブラック



【サイズ】

2

身幅46㎝ 着丈92㎝



【素材】

表地ポリエステル100%

中綿 ダウン90% フェザー10%



【状態】

気になる傷みや汚れなく、綺麗です。まだまだ快適にご使用いただけます◎



【配送】

なるべく1〜2日程度で、早い発送をこころがけております。

仕事等の事情により多少遅れることもございますが、期日内には必ず発送致します。

匿名配送可能です。



その他気になることがありましたら、お気軽にコメントくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トッカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOCCA

MONOTONE

DOWNダウンコート リバーシブル ツイード M