『【ほぼ新品】 Bose QuietComfort® Earbuds II【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 09時 15分に出品され04月18日 09時 15分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ボーズ
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落札価格10790円
368 入札履歴
終了
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