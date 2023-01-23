『【ほぼ新品】 Bose QuietComfort® Earbuds II【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 09時 15分に出品され04月18日 09時 15分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノイズキャンセリングの感覚が合わず、2回使用してほとんど新品状態で棚に保管していました。なのでほぼ新品です。



ぜひおすすめの商品ですので、ご検討ください。

商品すり替え防止のため、購入後のキャンセルはいたしかねますので、神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ