『美品✨イエナ ロングニットワンピース タートルネック マキシ丈 アイボリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 21分に出品され03月16日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨

即購入大歓迎です✨



◯商品説明

IENA タートルネック ロングニットワンピースです。

お顔が埋もれるような大きめのオフタートルに、裾にかけゆったりと着れてふわりと広がるニットワンピースです。

とても軽い着心地ですが、暖かく厚すぎず、コートインにも丁度良い素材感です。

1枚で着るだけで様になりますが、マフラーやストール等の小物でアレンジもしやすいです。



タートルネックワンピース

ロングワンピース マキシ丈 フレアライン

Aライン 美ライン 体系カバー ゆったり



◯サイズ

フリーサイズ

身幅 45cm

袖丈 59cm

着丈 120cm

＊平置き 素人採寸ですので、数センチの誤差はご容赦下さい。



◯カラー

アイボリー



素人撮影のため、実際の色味と多少異なる場合がありますがご了承ください

＊着画はお断り致します。



◯素材

ウール 77%

ナイロン 23%



◯状態

襟元斜め右後ろに薄い汚れがございますが、目立たない程度です。(写真11.12枚目左上側)

裾には少しヨレたところがあります。

(写真4枚目右側)



クリーニングし保管していますので、埃汚れなどはなくふわふわで、まだまだたくさん御愛用いただけます。

自宅保管のため、中古品である事をご理解いただける方のご購入をお願い致します。



完璧を求める方、神経質な方のご購入をお控えください。



◯梱包・発送について

簡易包装でコンパクトに発送致します。



仕事の都合で遅れる場合がございますが、ご理解の程宜しくお願い致します。



らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便を

こちらで切り替える事がございますので、ご都合の悪い方はご購入時にコメントにてお知らせください。



◯購入先

国内大手買取店



その他注意事項についてはプロフィールをご確認下さいますよう宜しくお願い致します。



カラー···ホワイト

柄···無地

シルエット···フレア

季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 美品✨イエナ ロングニットワンピース タートルネック

マキシ丈



アイボリー