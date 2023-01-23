『美品✨バーバリー ビジネスバッグ ブリーフケース レザー シボ ノバチェック【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 22時 55分に出品され05月07日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

バーバリー

BURBERRY



【商品の特徴】

ビジネスバッグ ハンドバッグ ブリーフケース 書類鞄 レザー シボ革 ノバチェック シャドーロゴ ロゴプレート 通勤 ビジネス A4収納 PC収納



【サイズ 】

縦26cm

横38cm

マチ4cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



【素材】

レザー



【カラー】

黒、ブラック



【商品状態】

目立った傷や汚れなく美品です！



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※※他サイトでも販売中のため予告なく出品を取りやめる可能性がございます※※



■他にも、古着、パーカー、セーター、スウェット、トレーナー、スカート、ワンピース、パンツ、ニット、シャツ、ヴィンテージ、XS、S、M、Lサイズ、メンズ、レディースなど出品しております。もしよければご覧ください！！



【注意事項】

中古品、新中古品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

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管理No.556



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨バーバリー

ビジネスバッグ

ブリーフケース

レザー

シボ

ノバチェック