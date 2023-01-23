『【新品未使用】PATRICK パトリック PAMIR-DK CHO サイズ43【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 19分に出品され03月03日 19時 19分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年1月（うろ覚えです…申し訳ございません）に公式通販サイトで購入しました。リモートワーク中心の働き方に変わったこと等により履く機会がなかったことから販売することにしました。



到着後に商品を確認しましたが、試着もしておりません（今回久しぶりに写真撮影のため片方だけ包装を取りました）。しかしながら、あくまでも中古品ですので、その点ご理解いただいたうえでご購入を検討いただきたく存じます。



商品の状態を維持したいため、申し訳ありませんが写真の追加はお受け致しかねます。

※写真１〜４枚まではインターネットから拝借したものです。あらかじめご承知おきくださいませくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: パトリック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品未使用】PATRICK

パトリック

PAMIR-DK

CHO

サイズ43