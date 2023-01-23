『【美品】クライミー ムートン レザー ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 53分に出品され03月28日 09時 53分に終了予定です。即決価格は43,120円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入後、1シーズン10回以下使用の美品になります。

ライダースに近いスタイリッシュなムートンレザージャケットをお探しの方におすすめです。

固いムートンではなく、柔らかいので非常に気持ちいいです。



Mサイズ 着丈 : 60cm 肩幅 : 43cm 身幅 : 50cm 袖丈 : 62cm

カラー···ブラック

レザー素材···本体:羊革、袖:牛革



定価176,000円



ーーーー 商品説明 ーーーーーーーーーー

【色褪せることのないスタイルある大人な一着】

ミルスペックに沿いながら同時にファッション性も高めたデザインが特徴的なB3ムートンジャケット。

キルティングされたカウレザーをアーム部に施し、ムートン素材とのコントラストがよりスタイリッシュな雰囲気を演出します。

身頃は、表地がシープスキン(羊革)、裏地がボアとなっている一枚皮を採用し、保温性も抜群。

また襟元を２本のチンストラップで締めることで、より保温 / 遮風の効果を高めています。

袖の裏地には、着用時にインナーの袖通しを良くするためにダイヤ柄キルト生地を採用。

ウエスト部分の左右にはアジャスターベルトが付いているため、体型に合わせて長さの調節も可能です。

■最高級ムートンを採用 ■アーム部分のカウレザーとの美コントラスト

■袖裏地は袖通りの良いナイロンキルト ■保温性/防風性を向上させる2本のチンストラップ





ご質問や値引き相談はコメントよろしくお願い致します。ご検討よろしくお願い致します。



————————————————-

レッドウイング

Redwing

ルードギャラリー

RUDE GALLERY

ショット

schott

バンソン

vanson

イサムカタヤマバックラッシュ

BACK LASH

B-3

B-6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クライミー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】クライミー



ムートン

レザー

ジャケット