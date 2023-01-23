『final UX3000 ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 18分に出品され03月13日 11時 18分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 final UX3000 ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン 美品



2024年5月にふるさと納税でいただいたものになります。海外旅行があり、その機内で使用する目的で入手したものになります。1回の海外旅行で機内で使用したのみの美品です。写真のものが全てになります。動作確認済みです。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし