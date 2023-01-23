『ear PAPILLONNER虎屋ういろ×earスモール/ミニトートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 27分に出品され04月24日 16時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ear PAPILLONNER

《コラボ第二弾》虎屋ういろ×earスモール/ミニトートバッグ



一度数分使用



中生地まで可愛い！

ういろカラーのミニトートバッグが登場



ういろのカラーを基にしたブラウン×アイボリーのボーダーに

コトラちゃんを大きく刺しゅうしたキュートなデザインのミニマムトート。



500mlペットボトルや長財布などの必需品がぴったり収まる丁度良いサイズで

整理整頓もしやすくなっています。



付属のショルダーで斜め掛けが可能、長さ調節もできるので両手をあけたいときにも◎

外出先での最低限の貴重品バッグとしての持ち運びにも使えるバッグです。







【虎屋ういろ】

今年創業100周年を迎えた三重県伊勢市の生ういろ専門店。

今回のコラボデザインにも使用されている、

コトラちゃんとその横に添えられた《や》でとらやと読みます。



■ポイント

・虎屋ういろ×earの人気コラボ第二弾！

・虎ういろを連想させるブラウン×アイボリーの配色

・コトラちゃんの刺繍と隅にある《や》

・さりげない《いあ》の文字がプリント

・貴重品用にあると便利なスモールサイズ

・ポケット付きで荷物の収納がしやすい

・ショルダー付きで斜め掛けも可能

・中生地はコトラちゃんが全体的にプリントされた総柄デザイン

・付属でういろチャーム付き





■仕様

・開口部スナップボタン付き

・内側差しポケット×１

・着脱可能なショルダーベルト付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イアパピヨネ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ear

PAPILLONNER虎屋ういろ×earスモール/ミニトートバッグ