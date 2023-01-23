『BRIEFING FUSION MOBILE POUCH【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 33分に出品され04月15日 17時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィングのビジネスシーンやトラベルなどで便利なポーチになります。3回出張で使用したのみのため美品です。

ご検討下さい。



【スペック】

メイン収納部1:ポケット（小）×2

メイン収納部2:ジップポケット（中）×1

ポケット（小）×２

ジップポケット（中）×1（内側にポケット（小）×２を搭載）

持ち運びに配慮したハンドルを底面に搭載。



品番:BRA221A30



サイズ

幅250mm

高さ140mm

マチ50mm



カラー···ブラック

#ブリーフィング

#ポーチ

#クラッチバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BRIEFING

FUSION

MOBILE

POUCH