『値引き交渉大歓迎‼️スーツケース キャリーバッグ キャリーケース Sサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 16時 09分に出品され03月31日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♡スーツケース キャリーバッグ キャリーケース 軽量 静音 シルバー Sサイズ♡



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キャリーケースサイズ...S(〜3泊)



【TSAロックスーツケース】

スーツケースは海外旅行には欠かせない世界基準のダイヤル方式のTSAロックを採用しています、より安全で便利です。三層複合耐圧構造は、優れた反発性箱面を有し、200斤の人の踏みつけに耐えることができる。



【ABS樹脂】

ABS樹脂100％の市販品より頑丈で耐久性に優れ、アルミフレームスーツケースより軽量で持ち運びやすい。、耐衝撃性や丈夫さなどの各方面の性能がアップしています。超軽量ですから海外のトラベルやビジネス出張に便利です。



【高品質キャスター&アルミハンドルを搭載】

3段階調節可能なキャリーバー搭載し、自分に似合う高さをボタンで調節します。ゴムホイールに金属軸受を組み合わせ、摩擦を減らし、防振・騒音を減らし、静音・滑らかにする。静穏、耐久性に優れた高品質キャスターは、自由に360度回転し、旋回時や悪路の走行も安定しています。



【サイズ】

20インチは50*34*21.5cm、容量は38リットル、1~3泊に似合います。24インチは61*40*25cm、容量は60リットル、4~7泊に似合います。28インチは68*46*29cm、容量は100リットル、8~12泊に似合います。



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No.293

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$3100.1450.949 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 値引き交渉大歓迎‼️スーツケース

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