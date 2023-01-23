『容量27Lプロスペック・前輪ストッパー付4輪キャリーコンテナCR-3300【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 44分に出品され04月21日 21時 44分に終了予定です。即決価格は38,500円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜ CR-3300 -PROTEX core HARD CARRYING CASE- ＞



■外寸サイズ：約 539 × 363 × 248 mm

※機内持ち込み対応サイズ

■内寸サイズ：約 450 × 305 × 194 mm

■容量：約27L

■自重：約3.7 kg

■素材：高密度ポリエチレン

■生産国：日本

■カラー：オールブラック

■仕様：キャスターストッパー（前輪2つ）

■防水性：環境防水

■RoHS指令対応製品

238 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>旅行用品>>>旅行かばん・小分けバッグ 商品の状態: 新品、未使用