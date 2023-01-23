『ノースフェイス ヌプシ メンズXL ND92234 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 11時 22分に出品され04月23日 11時 22分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···50cm

身幅···65cm

袖丈···71cm

着丈···70cm

※素人採寸のため、誤差はご了承願います。





★ 状態： 目立つ汚れや傷等はありません。

まだまだご使用いただけます。



★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。



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【162】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ヌプシ メンズXL

ND92234

ブラック