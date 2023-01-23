『★未使用品★BRUNO Oval Hot Plate ホットプレート【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 10時 14分に出品され04月06日 10時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多機能性】

BRUNOのオーバルホットプレートは、焼き、蒸し、煮込みなど多様な調理が可能です。さまざまな料理に対応できるため、家庭での食事がより楽しくなります。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインは、キッチンやダイニングにマッチします。オーバル形状は、食材を均一に加熱しやすく、見た目にも美しいプレゼンテーションが可能です。



【付属品】

取扱説明書や電源コードが付属しており、すぐに使用を開始できます。複数のプレートが含まれているため、さまざまな料理に対応できます。



- ブランド: BRUNO

- モデル名: Oval Hot Plate

- 付属品: 取扱説明書、電源コード

- 色: ブラック

- 形状: オーバル（楕円形）

- 数量: 複数のプレート（焼き、蒸し、煮込み用）



ご覧いただきありがとうございます。



外装箱付

※着払いでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用