『★未使用品★BRUNO Oval Hot Plate ホットプレート【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 10時 14分に出品され04月06日 10時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格10140円
209 入札履歴
終了
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