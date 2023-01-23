『COACH ネイビー レザー バックパック F1229【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 48分に出品され04月11日 18時 48分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

洗練されたネイビーカラーのレザー製バックパック。通気性のあるパターンが施されており、スタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

複数のポケットがあり、収納力に優れています。日常使いや旅行にも最適です。



【ブランドの信頼性】

COACHは高品質な素材と優れたデザインで知られており、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: COACH

- 色: ネイビー

- 素材: レザー

- ロゴ: COACH

- 型番: F1229



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

ネイビー

レザー

バックパック

F1229