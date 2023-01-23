『かなめ様専用 Clarks ワラビー ローカット ブラック UK6.5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 07時 28分に出品され03月28日 07時 28分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Clarks ワラビー ローカット ブラック UK6.5

新品未使用です！

試着のみいたしましたが、サイズが合わなかったため出品します！

オレンジの紐ももちろん付いてます!!

UK6.5~UK9まで準備ありますので、購入希望の際は別ページをご用意しますのでコメントまでお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: クラークス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ かなめ様専用

Clarks

ワラビー

ローカット

ブラック

UK6.5