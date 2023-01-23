『COACH ショルダーバッグ 青 レザー アメリア スモール サドル バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 05分に出品され03月15日 06時 05分に終了予定です。即決価格は11,603円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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今年の2月に平塚のアウトレットにて34,650円で購入した物になります。

数回使用し暗所にて保管してありました。



〇アイテム

コーチ COACH アメリア スモール サドルバッグ ミニ ショルダーバッグ クロスボディ 肩掛け 斜め掛け ロゴ メタリック金具 ベルト フラップ チャーム シボ革 カメラバッグ



ブランドの上質な革によるミニバッグ

内側に多機能ポケット

外側にポケット

スナップ開閉、裏地付き

取り外し可能ストラップ（肩掛け＆斜め掛けの2WAY仕様）

iPhone 15/15 Pro（6.1インチ）まで収納可能

型番CP001



○付属品

ショルダーストラップ



〇サイズ

タテ 約12.5cm

ヨコ 約16.5cm

マチ 約6.5cm

ショルダー 肩から本体までの長さ63.5cm



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

ショルダーバッグ

青

レザー

アメリア

スモール

サドル

バッグ