『【人気•レア】BEAUTY&YOUTH ボア ノーカラー ブルゾン（M）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 14分に出品され03月15日 02時 14分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

BY ボア ノーカラー ブルゾン



◼︎定価:29700円

◼︎カラー:ネイビー

◼︎サイズ:M

ネット引用（参考程度）

肩幅 56 身幅 61 袖丈 59 着丈 64 ゆき 86



購入後2.3回着用し、その後クローゼット保管しておりました。

綺麗な状態ですが素人保管のため神経質な方はお避けください。

可愛らしいデザインで女性にもおすすめです。



※⭐️値下げ相談不可⭐️（必ずお守りください）

※評価20以上の方で購入前提の方のみ質問がある場合はコメントにて受け付けております（購入時コメント不要です）



【商品説明】ネット引用

通常の化繊フリースではなく、ウール混の上質な生地を採用。ウール特有の柔らかな膨らみとしっとりとした上品な光沢感が特徴。冬アウターとしてしっかりとした厚みがあるのもポイント。

ルーズシルエットのドロップショルダーで袖幅もゆとりを持たせています。着用してもバランスがとり易いVネックデザインにも拘っています。

アウトドアのフリースブルゾンを参考にして、ミリタリーデザインを各所に配備。腰ポケットは別布でパッチ＆フラップ仕様にして、起毛スレキを裏打ちしています。胸ポケットファスナーは機能性と同時にデザインポイントにしました。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【人気•レア】BEAUTY&YOUTH

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ブルゾン（M）