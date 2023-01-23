『sonor 【CORON_DAI】美品 紺色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 12分に出品され03月04日 22時 12分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年に購入して2回ほど使いました。

綺麗な方だと思います。お好きな方いかがでしょうか？



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ sonor

【CORON_DAI】美品 紺色