『ニューバランス 990V6 BK6 27.5センチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 14時 30分に出品され04月26日 14時 30分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メーカー】ニューバランス New balance

【モデル】990V6 BK6

【カラー】ブラック BK6

【購入先】ニューバランスジャパン

【使用頻度】新品、未使用

【付属品】シューレース、書類





#NewBalance

#newbalance





メインカラー···ブラック



生産国···made in U.S.A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス

990V6

BK6

27.5センチ