『ノースフェイス ヌプシ ダウン ジャケット ブラック XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 13分に出品され03月31日 00時 13分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

発送は簡易包装してポストに投函予定です。



ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）（メンズ）ダウンジャケット アウター ヌプシ ジャケット ND92335 K ブラック 冬



寒い季節のマストアイテム、ヌプシジャケットが登場！優れた保温性を誇るため、冬のアウトドアや街中でも快適さを提供します。軽量で動きやすく、撥水性のある素材を使用しているため、雪や雨からもあなたを守ります。



【素材】

表地：ナイロン100%

中わた：ダウン80%/フェザー20%

裏地：ナイロン100%



【ノースフェイスメーカーサイズチャート】

※商品によってサイズが異なる場合が御座います。



【サイズ】

・Mサイズ：[胸囲]88?96cm [身長]165?175cm

・Lサイズ：[胸囲]92?100cm [身長]170?180cm

・LL(XL)サイズ：[胸囲]96?104cm [身長]175?185cm

・3L(XXL)サイズ：[胸囲]100?108cm [身長]180?190cm



【実寸サイズ】

・Mサイズ詳細：[着丈]67cm [肩幅]46cm [身幅]59cm [袖丈]66cm

・Lサイズ詳細：[着丈]68cm [肩幅]48cm [身幅]61cm [袖丈]68cm

・LLサイズ詳細：[着丈]71cm [肩幅]50cm [身幅]63cm [袖丈]70cm

・3Lサイズ詳細：[着丈]73cm [肩幅]51cm [身幅]65cm [袖丈]72cm



【その他仕様】

・ベトナム製

・ビルドインフード仕様

・裾調整可能なアジャスター付き



【デザイン】

1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケット。当時の仕様はそのままに、サイズ感を現代版にアジャストしています。環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。表地は強度がある50デニールのリップストップリサイクルナイロンにはっ水加工を施し、パックに干渉する肩部分はナイロン素材で切り替えています。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1着です。

「snowpocket」内側の左胸の部分にあるポケットを起点に裏返しにするとヌプシジャケットをコンパクトに収納することができます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

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