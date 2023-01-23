『◎さく様用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 39分に出品され03月29日 04時 39分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAISON CANAU / メゾンカナウ

EWラウンドボストン

24AW

¥84,700



今季のMartinique別注。



オンオフ使用できるシンプルなデザイン。

軽く、作りのよいきれいなバッグで、長くお使いいただけそうです。



画像6枚目までが現物です。



横長の形に惹かれて購入しましたが、荷物の多い当方にはやや小さく感じましたので、きれいなうちにお譲りできればと思います。



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#nachtlicht_fas



【サイズ】

W32×H18.5×D13cm

（販売サイトより）



【カラー】

ブラック



【素材】

牛革



【状態など】

新品未使用

保存袋つき



＊



恐れ入りますが、下記をご了承の上ご購入ください。



◎仕事のため、配送までに4～7日かかることがあります。お急ぎのお取引の場合は、事前にご相談いただけますと幸いです。



◎自宅保管、素人採寸、USED品にご理解のあるかたのご購入をお願いします。新品であっても店頭の状態とは異なります。



なるべく丁寧に確認しておりますが、小さな見落としはあろうかと思います。また、USEDの状態の感じかたには個人差がありますこと、ご了承ください。



◎着画には対応いたしかねます。



◎送料込みです。ゆうゆうメルカリ便で発送予定です。おまとめの場合は送料差額分程度をお値引きできますので、コメント欄にてご連絡ください。



お目通しいただきありがとうございました。

何かご不明な点がありましたらご質問くださいませ。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マルティニーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ◎さく様用