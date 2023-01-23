『レザージュエルズ ギャラリア ココリュクス バッグ ショルダー 付き かわいい【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 30分に出品され03月27日 19時 30分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ホワイト



届いたばかりのバッグです

ショップチャンネルで買いました

まだビニールも取っていません



新品未使用品ですが自宅保管の為

気になる方はご購入お控えください



ショルダー付きで斜めがけにも

ホワイトにヒョウ柄

さらにフラワーモチーフ

パーティバッグとしても



写真下にひいてあったバッグ袋に入れ

さらにビニールをかぶせて発送します



どうぞよろしくお願いいたします。



#バンドバッグ

#ショルダーバッグ

#フラワー

#ヒョウ柄

#ショップチャンネル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レザージュエルズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レザージュエルズ

ギャラリア

ココリュクス

バッグ

ショルダー

付き

かわいい