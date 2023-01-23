『新品タグ付き nanamica ナナミカ カデット ジャケット Ｍ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 15時 09分に出品され04月27日 15時 09分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〜商品情報〜

『ブランド名』



nanamica ナナミカ

ノースフェイス パープルレーベル



『商品名』

新品未使用タグ付き

nanamica ナナミカ

cadet jacket 24ss

カデット ジャケット ナイロンジャケット

メンズ Ｍサイズ ネイビー



SUAS407U

480ドル



『特徴』



新品未使用タグ付きのナナミカのカデットジャケットです

ゆとりのあるオーバーサイズでざっくり織れる一着

肩周りの切り替えや左フロントにあるポケット、背面のベンチレーションなど、機能的デザインが特徴

表地はウェザークロスを使用したはっ水加工

カジュアルなスタイリングにもスラックスやレザーシューズと合わせてもモダンな印象



リサイクルポリエステルとオーガニックコットン使用の環境配慮型素材



〜サイズ〜Ｍサイズ

着丈：約 72cm

肩幅：約 88cm

身幅：約 70cm

袖丈：約 56cm



〜状態〜



新品未使用



新品未使用タグ付き



〜カラー〜



ネイビー



〜素材〜



身生地 ポリエステル65% 綿 35%

背裏 ポリエステル80% 分類外繊維和紙20%

リブ ポリエステル100%

ファスナー引手 牛革



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管理番号Ｄ11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き nanamica

ナナミカ カデット ジャケット Ｍ ネイビー