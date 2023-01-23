『初版 メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット 設定資料集【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 38分に出品され03月06日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初版 マスターアートワークス メタルギア・ソリッド4・ガンズ・オブ・ザ・パトリオット設定資料集



発売日：2009年12月25日

A4サイズ

192ページ

ISBN：9784797357257

出版社：SBクリエイティブ



わかりにくいですがフチあたりに細い擦り傷があります（3枚目画像 参照）

他は特筆すべき傷汚れはありませんが、中古本にご理解お願いします。



「アートディレクター新川洋司が描くメタルギア4設定資料を中心に、集結した実力派デザイナーにより描かれた解像度の高い線画を一同に集めた貴重な公式設定資料集」

#小島秀夫 #メタルギア



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他にスカーフもメタルギアの画集を出品しています

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#メタルギアの画集出品中 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 本・雑誌・漫画

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メタルギアソリッド4

ガンズ・オブ・ザ・パトリオット

設定資料集