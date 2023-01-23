『BOTTEGA VENETA イントレッチオミラージュ トートバッグ ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 41分に出品され03月31日 11時 41分に終了予定です。即決価格は13,938円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品詳細

【色】ブラウン 茶色

【素材】レザー 本革

【型番】

【シリアル】

【デザイン】イントレッチオミラージュ

【付属品】なし





●実寸サイズ(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)

縦：約37cm

横：約37cm

マチ：約8cm

持ち手：約13cm





●アイテム

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレッチオミラージュ トートバッグ ハンドバッグ チャーム レザー 本革 高級 A4収納 通勤 通学 メンズ レディース ユニセックス





●状態ランク●

B





●ランクの基準●



S…未使用品(当方の検品基準による)



SA…極美品…数回使用した程度の未使用品に近い、非常に状態の良い綺麗なUSED品



A…美品…使用回数が少なく、全体的に状態の良い綺麗なUSED品



AB…良品・比較的良品…多少の使用感はありますが、それ以外に問題のない状態のUSED品



B…スレや汚れ等の使用感はありますが、まだまだ使用可能なUSED品



BC…ランクBよりも使用感の目立つUSED品



C…難あり・ジャンク品…使用に支障のきたすUSED品





●購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場 での購入で

全て鑑定済みのお品です。





●商品コメント

全体的にスレがありますが、まだまだ使用可能な商品です！





●注意事項

・働いている身なので質問など対応が遅くなることもありますので、ご了承願います。

・中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。

・お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座いますので、ご了承願います。



管理番号：240816-T01 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BOTTEGA

VENETA

イントレッチオミラージュ

トートバッグ

ブラウン