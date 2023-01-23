『FOCAL LISTEN PROFESSIONAL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 21時 37分に出品され05月02日 21時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品で買い、2年ほど使いました



動作確認済み 目立つほどの傷はないですが細かい部分に埃や汚れ有り



イヤーパッドの方が使用感御座いますので、交換をお勧め致します

カールコードの方が劣化によりやや白くなってきています



本体 カールコード ストレートケーブル 収納ケース のセットになります



作曲・dtmにおすすめです。

神経質な方はお控えください 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フォーカル