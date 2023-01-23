『supreme Pins Quilted Work Vest【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 21分に出品され03月25日 06時 21分に終了予定です。即決価格は24,990円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme 23FW week3

Navy

サイズS

supreme オンラインストアで購入

5回程度着用

着丈66cm

身幅56cm

肩幅45cm



カラー···ブルー



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ supreme

Pins

Quilted

Work

Vest