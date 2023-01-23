『drunkdeer ゲーミングキーボード G65 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 05時 04分に出品され03月27日 05時 04分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 drunkdeer ゲーミングキーボード G65 ブラックとなります。



1〜2ヶ月ほど使用致しましたが、買い替えに伴い出品致します。



全体的に使用感等あまり見られません。

付属品は4枚目の写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い