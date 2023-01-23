『supreme jordan jacket ブラウン Lサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 06分に出品され03月11日 01時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニーカーダンクで購入しましたが

サイズを間違えて購入したので出品します。

1度だけ着用しました。



サイズ L



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ supreme

jordan

jacket

ブラウン

Lサイズ