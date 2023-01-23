『HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 37分に出品され03月27日 00時 37分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUAWEI

FreeClip

パープル



2024年9月、楽天のHUAWEI公式ショップで購入



ウォーキングで30分×5日間ほど使用



付属品すべてあり

充電・動作確認済み



中古にご理解ください。



C-bridge Design オープン型オーディオ HUAWEI FreeClip

ブランド：HUAWEI

C-bridge Design オープン型オーディオ HUAWEI FreeClip ラベンダー

ブランド：HUAWEI

装着方式：左右分離型、完全独立型

色：パープル系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：マイク リモコン

ワイヤレス規格：Bluetooth

Bluetoothコーデック：AAC SBC

IP規格 （防水規格）：IPX4

駆動方式：ダイナミック型

ドライバサイズ（mm）：10.8 mm

充電端子：USB Type-C

充電時間：0.66 時間

重量（g）：5.6 g 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし