『Supreme 赤 クルーネック セーター L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 06時 21分に出品され03月25日 06時 21分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Supremeはストリートファッションの象徴であり、ユニークなデザインと高品質な素材で知られています。このセーターは、そのブランドのアイコニックなロゴが特徴で、ファッション性が高いアイテムです。



【デザインとスタイル】

赤色のクルーネックセーターで、両袖に大きく「SUPREME」のロゴが施されています。シンプルながらも存在感のあるデザインは、カジュアルなコーディネートに最適です。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、リラックスしたフィット感を提供します。ストリートスタイルや日常のカジュアルな装いにぴったりです。



- ブランド: Supreme

- サイズ: L

- 色: 赤

- デザイン: ロゴ入り

- スタイル: クルーネック



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



以前にこちらのサイトから購入し、一度のみの着用でキレイな状態だと思います。



よろしくお願い致します^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

赤

クルーネック

セーター

L