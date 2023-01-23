『フォックスアンブレラ イギリス王室御用達 トレンチコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 46分に出品され03月29日 08時 46分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定番のトレンチコートに絞りを上にしドレープを付けてややカジュアルに仕上げたおしゃれなデザインです。

イギリス王室御用達ブランドでレインコートでも定評のあるフォックスアンブレラ。



ベーシックなデザインの中に遊びがあり、気にいり、美品を購入しましたが、

着丈が私にはやや長かったため 泣く泣く出品します。

クリーニング後、着用は短時間1度のみです。



コンディションはもともと着用回数の少ない美品を購入した為、特記もなく良好ですが、usedの認識でお願いします。

usedの認識のない方、神経質な方はご遠慮ください。



デザインはボタンを閉めて小さめな襟を立てるとマニッシュに。

襟を下ろしてハイウエストラインを結ぶとドレープとともに女性らしいやや丸みのある雰囲気に。

一着で2way感覚を楽しめます。

勿論 開けてきていただいても素敵です。

結びベルトは取り外し可能です。

定価は5万円以上の価格帯です。

トレンチコートの定番のイギリスブランドさることながら、薄手の安価の物とは異なり、ハリ感のある、しっかりした素材感です。

夏以外のシーズンは大活躍しそうです。

長年ご愛用頂ける品物です。



発送時などのシワはご了承ください。

気になる方はクリーニングをお勧めいたします。



FOX UMBRELLAS TUCK COAT

Color: BEIGE

Quality: cotton100%

Size:

着丈:115cm 身幅:61cm 肩幅:42cm 袖丈:60cm

アームホール:56cm 袖口幅:17cm



ジェーンバーキン

UNITED ARROWS

ユナイテッドアローズ

IENA

イエナ



カラー···ベージュ



トラッド

イギリス王室御用達

王室御用達

トラディッショナル

トレンチコート

トレンチ

ジャーナルスタンダード

ユナイテッドアローズ

IENA

Burberry

ジェーンバーキン

シャルロットゲンズブール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォックスアンブレラズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フォックスアンブレラ イギリス王室御用達 トレンチコート